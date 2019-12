Las cuatro organizaciones en Grandes Ligas que pujan por el colombiano Julio Teherán para 2020

Los beisbolistas colombianos se consolidaron con gran categoría en la temporada 2019 en el béisbol de las Grandes Ligas y uno de los que tuvo más acción fue el lanzador diestro cartagenero Julio Teherán.

A pesar de haber sido uno de los jugadores más importantes de los Bravos de Atlanta y ser el pitcher abridor de la campaña durante ocho años, el 'caballo de Olaya' no seguirá en dicha organización tras ser anunciado como agente libre.

Le puede interesar: Los diez mejores contratos en la historia de las grandes ligas

Teherán no terminó de la mejor manera la temporada 2019 ya que en un principio no estuvo en el roster de peloteros para la postemporada, pero ante la lesión de un compañero fue convocado. Posteriormente, cuando tuvo la oportunidad de ver acción, no contó con suerte y fue protagonista en la eliminación de Bravos en la Serie Divisional.

En los nueve años en los que jugó para el equipo de Atlanta logró 77 victorias, 73 derrotas y una efectividad de 3.67 después de 229 juegos.

Lea también: Lanzador colombiano Tayron Guerrero cambió de equipo en las Grandes Ligas

Precisamente al ser agente libre, Julio Teherán tiene la posibilidad de firmar con cualquier organización y ya se han conocido cuatro que estarían interesadas en contar con los servicios del colombiano.

Los Mets de Nueva York, Philips de Philadelphia, Los Cachorros de Chicago y una novena de la liga americana pretenderían al cartagenero.

Lea además: Colombiano Dilson Herrera firmó nuevo contrato en las Grandes Ligas

Actualmente, Teherán está en Cartagena realizando trabajos físicos durante sus vacaciones a la espera de firmar con su nuevo equipo y comenzar en febrero los campos de entrenamiento antes de que comience la temporada en abril de 2020.