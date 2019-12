Caleb Ewan definió su futuro deportivo para la próxima temporada

El ciclista australiano Caleb Ewan, vencedor de etapa en las tres grandes vueltas, amplió su contrato con el equipo Lotto-Soudal hasta final de la temporada 2022, anunció este miércoles la formación belga en su sitio internet.

En Mallorca, donde se entrenan actualmente los hombres del mánager John Lelangue, "Caleb Ewan y sus compañeros Jasper De Buyst y Roger Kluge ampliaron sus contratos hasta finales de 2022", indica el comunicado.

Los tres ciclistas estaban ligados a la formación del World Tour, la primera división del cicismo mundial, hasta finales de la temporada 2020.

Caleb Ewan, de 25 años, llegó al equipo belga a principios de 2019, procedente del Mitchelton-Scott.

Exciting news! Our @CalebEwan @JasperDeBuyst and @kluge_roger have extended their contract with Lotto Soudal until the end of 2022. Lightning sprint train assured for the next three years 🚀



📷 @facepeeters pic.twitter.com/BRCRU295zk