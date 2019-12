El intenso entrenamiento de Egan Bernal e Iván Sosa con el INEOS para 2020

Los principales equipos del pelotón World Tour de la Unión Ciclista Internacional adelantan los trabajos de pretemporada para comenzar con la mejor condición física posible el año 2020 en donde además de los tradicionales retos de las tres grandes vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) habrá prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Precisamente la escuadra británica del INEOS está en la isla de Mallorca en España con todos los ciclistas integrantes de su plantilla ultimando detalles de cara la próxima temporada.

Le puede interesar: Estas son las 21 etapas de la Vuelta a España 2020

Los colombianos Egan Arley Bernal (campeón del Tour de Francia), Iván Ramiro Sosa, Sebastián Henao y Brandon Rivera hacen parte de este campamento de entrenamiento en donde han probado todo su potencial para las más exigentes cuestas europeas.

A través de las redes sociales del INEOS y de los 'escarabajos' se han visto a estos esforzarse al máximo. Es el caso de Sosa, a quien el equipo inglés a puesto a prueba con fuertes desafíos con una inclinación riguroso.

Test day 🤢🤮🤕

Una publicación compartida por Egan Bernal (@eganbernal) el 17 de Dic de 2019 a las 8:44 PST

Lea además: La Vuelta a España reveló su recorrido oficial para 2020

Por otro lado, Egan Bernal también a compartido en su redes sociales parte de su preparación en donde ha cumplidos con pruebas de velocidad, reacción y explosividad en partes importantes de los ascensos.

Se estipula que los equipos terminen esta semana los entrenamientos de 2019 y permitan que los corredores regresen con sus familias para disfrutar de las festividades de fin de año, antes de retomar en los primeros días de enero los trabajos.

A little extra motivation for @ivansosacuervo on the climb today 👏👏👏🗣🗣🗣 #DecemberCamp pic.twitter.com/OML6DB9pmq