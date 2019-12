Estas son las 21 etapas de la Vuelta a España 2020

La Vuelta a España 2020, que comenzará el 14 de agosto en la localidad holandesa de Utrecht y acabará en Madrid el 6 de septiembre, recorrerá más de 3.200 km en 21 etapas, con siete llegadas en alto.

Estas son las etapas de la 75 Vuelta a España:

14 de agosto - 1ª etapa: Utrecht - Utrecht, 23,3 km (Contrarreloj por equipos)

15 de agosto - 2ª etapa: Bolduque - Utrecht, 181,6 km

16 de agosto - 3ª etapa: Breda - Breda, 193,2 km

17 de agosto - Jornada de descanso

18 de agosto - 4ª etapa: Irún - Arrate. Eibar, 169,5 km

19 de agosto - 5ª etapa: Pamplona - Lekunberri, 151 km

20 de agosto - 6ª etapa: Lodosa - La Laguna Negra, 163,8 km

21 de agosto - 7ª etapa: Garray - Ejea de los Caballeros, 190 km

22 de agosto - 8ª etapa: Huesca - Sabiñánigo, 185,5 km

23 de agosto - 9ª etapa: Biescas - Col du Tourmalet, 135,6 km

24 de agosto - Jornada de descanso

25 de agosto - 10ª etapa: Vitoria - Villanueva de Valdegovia, 160,4 km

26 de agosto - 11ª etapa: Logroño - Alto de Moncalvillo, 164,5 km

27 de agosto - 12ª etapa: Castrillo del Val - Aguilar de Campoo, 163,6 km

28 de agosto - 13ª etapa: Castro Urdiales - Suances, 187,4 km

29 de agosto - 14ª etapa: Villaviciosa - Alto de la Farrapona. Lagos de Somiedo, 170,2 km

🔥 Etapa 14 | Stage 14 🔥



🚩 Villaviciosa > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo 🏁

🚴 170,2 km



🇪🇦 Etapa con cuatro puertos de 1ª y uno de 3ª.

🇬🇧 The stage will feature four 1st category and one 3rd category climb.



