Las diez carreras de Nairo Quintana en 2020 buscando el Tour de Francia

Luego de que saliera del Movistar y fuera confirmado por su nuevo equipo Arkea Samsic, el colombiano Nairo Quintana es la gran estrella del modesto, pero ambicioso equipo francés para las próximas tres temporadas y ya planean el calendario que se enfocará en el Tour de Francia como gran objetivo del año.

Nairo Quintana confirmó que iniciará la competencia oficial del próximo año en su país, pero no en el Tour Colombia, si no que tomará partida en los campeonatos nacionales de ruta donde no participó en 2019, descartando también la presencia en la Vuelta a San Juan de Argentina.

Su debut en Europa se dará en el Tour de la Provence, carrera francesa de 4 etapas que se disputa en la segunda semana de febrero y donde Arkea Samsic es uno de los equipos más importantes por su origen y la calidad de corredores que posee. Una semana más adelante, irá al Tour de Haut-Var, certamen de tres fracciones donde también sería el líder del equipo y estaría con sus compañeros colombianos.

Posteriormente, el calendario se pondrá más exigente para Nairo. Irá a la mítica París - Niza, donde Arkea es llamado al protagonismo en la carrera de una semana que tiene a Egan Bernal como actual campeón y luego estará en la Vuelta a Cataluña en España que en su trono tiene al colombiano Miguel Ángel López.

Asimismo, irá a clásicas europeas como la Amstel Golden Race en Holanda, Lieja Bastoña y Flecha Valona en Bélgica; y cerraría con el Critérium del Dauphiné dos semanas antes del anhelado Tour de Francia donde Nairo Quintana será el líder del Arkea.

No se descarta la presencia en otras pequeñas carreras europeas en los meses previos al Tour de Francia, pero es confirmado que no estará en el Giro de Italia. El futuro tras la ronda gala es una incógnita, aunque el colombiano dejó claro que le gustaría estar en la Vuelta a España y les pidió a los organizadores de la carrera que inviten a su equipo Arkea Samsic.