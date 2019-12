Movistar Team homenajeó y despidió a Nairo Quintana

Este viernes 20 de diciembre, el equipo español Movistar realizó un sentido homenaje y se despidió del ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas, quien durante los ocho años defendiendo la escuadra telefónica festejó el Giro de Italia y la Vuelta a España entre otras competencias.

Durante el evento, organizado por la marca en Colombia, se presentó un video en el cual se recordó la trayectoria de Quintana en el conjunto español y además cómo ha sido su evolución como profesional.

Tras recibir una placa y un ramo de flores, el boyacense dirigió al público asistente unas palabras de apoyo por el respaldo durante los años en los cuales se visitó y defendió los colores de Movistar.

"Es muy duro estar acá, pero no es una despedida, es un hasta pronto; muchas gracias apoyarme", dijo Nairo.

Además, el colombiano reveló que en 2015 tuvo la posibilidad de dejar el Movistar, pero prefirió seguir con el equipo español en donde recibió ayuda para "crecer" y ser quien hoy es.

"En el 2015 tuve la posibilidad de irme a otro equipo, pero gracias a Movistar Colombia que siempre me consintieron. He querido seguir acá, es un gran equipo y me ha ayudado a crecer para ser quien soy, para ser Nairo Quintana", afirmó.

Durante el mismo evento, también fue homenajeado el colombiano Winner Anacona, quien ha acompañado a Nairo desde sus inicios en el Movistar e incluso estará en el Arkéa-Samsic.

Nairo Alexander Quintana, además de ganar un Giro y una Vuelta, fue segundo en el carrera italiana, ocupó en dos ocasiones el segundo lugar el podio en el Tour de Francia y fue tercera en una oportunidad. Además, en la Vuelta a España terminó cuatro dos veces.

Quintana también ganó un Tour de San Luis, una Vuelta a la Comunidad Valenciana, una Vuelta a Murcia, un Giro de Emilia, dos Tirreno-Adriático, una Vuelta a Cataluña, una Vuelta al País Vasco, un Tour de Romandía, dos Ruta del Sur y dos Vuelta a Burgos.