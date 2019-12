Ancelotti se plantea llevar a Everton a la Champions League

El entrenador italiano Carlo Ancelotti afrontó con ambición el reto de dirigir al Everton, con el que ha firmado tres temporadas y media, y que le que considera como un candidato potencial para disputar la Liga de Campeones.

El técnico transalpino, que solo ha estado once días en el paro desde que fue destituido como responsable del Nápoles, indicó, en su presentación como director técnico del Everton, que el objetivo es "ser competitivo en la Premier".

"El objetivo a largo plazo es ser competitivo en la Premier, pero el objetivo del club debe ser ir a la Liga de Campeones. Aunque nuestro reto es jugar un fútbol mejor", dijo Ancelotti en su presentación como entrenador del Everton.

"Acepté venir por la ambición y la historia de este club. Es una entidad con una tradición y un gran ambiente gracias a sus seguidores", añadió el preparador del Everton, que destacó la mejoría del equipo "toffee" en sus últimos encuentros.

"He visto los últimos cuatro partidos, y el trabajo del entrenador y los jugadores fue fantástico. Me gustaría alcanzar un buen estilo. No sé si podré, si seré capaz aunque lo voy a intentar", anunció.

Ancelotti, que el domingo ya realizó el primer entrenamiento con su nueva plantilla, debutará en el banquillo del Everton el próximo jueves, en la decimonovena jornada, contra el Burnley: "La intención es mejorar, crecer y convertirse en un gran equipo".

El técnico italiano, que se ha comprometido por los próximos tres años y medio, ocupará el banquillo que hasta el pasado 5 de diciembre fue del portugués Marco Silva.

"Asumo el reto con mucho compromiso, ilusión y emoción. Los resultados no llegarán de la noche a la mañana. Tenemos que tener paciencia y las ideas claras. Estoy seguro de que vamos a mejorar", indicó Carlo Ancelotti, que entrenó previamente al Real Madrid, París Saint Germain, Bayern Múnich, Juventus Turín, Milan o Chelsea.

Sobre la incorporación de posibles refuerzos y los rumores acerca del sueco Zlatan Ibrahimovic, con el que coincidió en el París Saint Germain, Ancelotti descartó su incorporación a la plantilla del equipo de Liverpool.

"Es un buen amigo mío. He entrenado a muchos jugadores buenos y fantásticos. Ibrahimovic terminó su período en Inglaterra en el Manchester United. No sé qué piensa hacer. Voy a llamarlo por si quiere venir a Liverpool, para disfrutar. Si quiere puede venir. Pero no para jugar", afirmó.