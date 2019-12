Carlo Ancelotti fue anunciado como nuevo técnico de Yerry Mina en Everton

El italiano Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, Juventus, Milán, PSG y Chelsea, entre otros equipos, ha sido contratado por cuatro años y medio como nuevo entrenador del Everton inglés, apenas dos semanas después de su salida del Nápoles.

"El Everton está encantado de confirmar a Carlo Ancelotti como nuevo mánager del club", anuncia el club inglés en su página oficial.

El equipo de Liverpool recuerda que el técnico italiano ha ganado 20 grandes trofeos incluidos títulos de liga en cuatro países distintos y tres Ligas de campeones.

El nombramiento de Ancelotti se produce sólo dos horas antes de que el Everton reciba al Arsenal, que también acaba de anunciar, este viernes, un nuevo técnico, el español Mikel Arteta, que jugó en el equipo durante cinco temporadas.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R