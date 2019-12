Los rivales de los equipos colombianos en la Copa Libertadores

Se sortearon los cruces de la Copa Libertadores 2020 en la que habrá cuatro clubes colombianos participantes, buscando ser protagonistas y mejorar la imagen dejada en 2019, en la que ninguno de los equipos de nuestro país consiguió llegar a los octavos de final y los dos participantes en las fases previas se quedaron ahí lueg de ser derrotados por una escuadra chilena y una paraguaya.

El sorteo arrojó grupos bastante interesantes y definió con quiénes se enfrentarán Medellín, que logró su clasificación luego de ser el campeón de la Copa Águila 2019 y Deportes Tolima, que alcanzó su cupo tras ubicarse en lo más alto de la reclasificación por detrás de América y Junior, los campeones del año y quienes estarán en la fase de grupos.

Independiente Medellín, dirigido por Aldo Bobadilla, tendrá un duro cruce frente a Deportivo Táchira, club que llegó a la Copa Libertadores en representación de Venezuela. Por su parte, el cuadro tolimense, que cambió de técnico y ahora tiene a Hernán Torres al frente, se encontrará con Macará, equipo ecuatoriano por el que esperan no verse sorprendidos.

De otro lado, América de Cali, campeón del segundo semestre de 2019 se encontrará con Gremio, Universidad Católica y G4 (Clasificado serie 4 de la fase 3), esperando ser protagonista en un grupo que no es sencillo como ninguno otro de la competencia, pues se sabe que en el certamen continental siempre hay sorpresas.

Por su parte, Junior también tendrá un duro reto al enfrentar a Flamengo, Independiente del Valle y G1 (Clasificado serie 1 de la fase 3), un duro reto para los tiburones, que dejaron una imagen muy pobre en la última edición del certamen, por lo que esperan que en 2020 puedan revertir esta situación y demostrar que tienen con qué ser protagonistas dentro del continente.

Fase 1

Bolivia 4 vs Guaraní (Par) - E1

Carabobo (Ven) vs Universitario (Per) - E2

Progreso (Uru) vs Barcelona (Ecu) - E3

Fase 2

E2 vs Cerro Porteño - C1

Cerro Largo vs Palestino - C2

Independiente Medellín vs Deportivo Táchira - C3

Macará vs Deportes Tolima - C4

Chile 4 vs Internacional - C5

Bolivia 3 vs Atlético Tucumán - C6

E1 vs Corinthians - C7

E3 vs Sporting Cristal - C8

La fase 3 se definirá de acuerdo a los resultados de la fase 2 de la competencia y a sus equipos ganadores.

Grupo A

Flamengo (Bra)

Independiente del Valle (Ecu)

Junior (Col)

G1 (Clasificado serie 1 de la fase 3)

Grupo B

Palmeiras (Bra)

Bolívar (Bol)

Tigre (Arg)

G2 (Clasificado serie 2 de la fase 3)

Grupo C

Peñarol (Uru)

Colo - Colo (Chi)

Atlético Paranaense (Bra)

Bolivia 2

Grupo D

River Plate (Arg)

Sao Paulo (Bra)

Liga de Quito (Ecu)

Binacional (Per)

Grupo E

Gremio (Bra)

Universidad Católica (Chi)

América de Cali (Col)

G4 (Clasificado serie 4 de la fase 3)

Grupo F

Nacional (Uru)

Racing Club (Arg)

Alianza Lima (Per)

Estudiantes de Mérida (Ven)

Grupo G

Olimpia (Par)

Santos (Bra)

Delfín (Ecu)

Defensa y Justicia (Arg)



Grupo H

Boca Juniors (Arg)

Libertad (Par)

Caracas (Ven)

G3 (Clasificado serie 3 de la fase 3)