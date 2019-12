Estos son los rivales de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó en Asunción, Paraguay el sorteo de la Copa Conmebol Sudamericana en donde se definieron los rivales de los equipos colombianos en la primera fase.

Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Pasto se ganaron el privilegio de representar al país en el segundo certamen más importante del continente al ocupar puestos destacados en la clasificación de la reclasificación.

Le puede interesar: 'Artillería' de calidad: los tres delanteros que Gamero quiere tener en su Millonarios

Atlético Nacional fue el primer conjunto del país en conocer su rival, el cual será el Club Atlético Huracán de Argentina. El conjunto 'verdolaga' comenzará de local y terminará de visitante.

Posteriormente, se comunicó que Millonarios enfrentará al tercer equipo clasificado de Bolivia, el cual no se ha revelado. Los 'embajadores' iniciarán la serie en casa y finalizarán en condición de visita.

En tercer lugar, Deportivo Cali chocará con River Plate de Paraguay. Como le tocó a Millonarios y Nacional, los 'azucareros' empezarán de local y buscarán la clasificación de visitantes.

Lea además: Pékerman le quitaría a Pusineri la llegada a su nuevo equipo tras salir del Cali

Finalmente, Deportivo Pasto jugará con Huachipato de Chile. Los nariñenses iniciarán de visitantes y terminarán de local.

Estos son los 22 partidos de la primera fase de la Copa Sudamericana:

Coquimbo Unido (Chile) Vs. Aragua (Venezuela)

Bolivia 4 Vs. Vasco Da Gama (Brasil)

Bolivia 2 Vs. Emelec (Ecuador)

Plaza Colonia (Uruguay) Vs. Zamora (Venezuela)

Bolivia 1 Vs. Melgar (Perú)

River Plate (Uruguay) Vs. Atlético Grau (Perú)

Unión de Santa Fe (Argentina) Vs. Atlético Mineiro (Brasil)

Nacional (Paraguay) Vs. Bahía (Brasil)

Fénix (Uruguay) Vs. El Nacional (Ecuador)

E10 - Huracán (Argentina) Vs. Atlético Nacional (Colombia)

Sol de América (Paraguay) Vs. Goiás (Brasil)

Sprotivo Luqueño (Paraguay) Vs. Mineros de Guayana (Venezuela)

Vélez (Argentina) Vs. Aucas (Ecuador)

E14 - Bolivia 3 Vs. Millonarios (Colombia)

Lanús (Argentina) Vs. Universidad Católica (Ecuador)

E16 - River Plate (Paraguay) Vs. Deportivo Cali (Colombia)

Argentinos Juniors (Argentina) Vs. Sport Huancayo (Perú)

Unión La Calera (Chile) Vs. Fluminense (Brasil)

E19 - Huachipato (Chile) Vs. Deportivo Pasto (Colombia)

Audax Italiano (Chile) Vs Real Garcisalo (Perú)

Independiente (Argentina) Vs. Fortaleza (Brasil)

Liverpool (Uruguay) Vs. Llaneros (Venezuela)