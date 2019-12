Daley Blind, figura de Holanda y Ajax, fue diagnósticado con problemas cardíacos

Tras ser víctima de vértigos en el partido que enfrentaba al Ajax de Amsterdam al Valencia en Liga de Campeones el pasado 11 de diciembre, al defensa central holandés Daley Blind se le ha diagnosticado un problema cardíaco, anunció su equipo este sábado.

"Daley Blind sufre de una inflamación del músculo cardíaco", precisó el club holandés. "Hemos procedido a exámenes médicos más intensos tras sus recientes vértigos", añadió.

Si el Ajax de Ámsterdam todavía no ha establecido calendario para la vuelta a la actividad del jugador, la noticia podría poner en peligro su participación en la Eurocopa-2020 con la selección de Holanda (12 de junio - 12 de julio).

En un tuit, el defensa de 29 años dio las gracias a los aficionados por sus mensajes de apoyo.

"Lo más importante es que me siento bien en este momento. Volveré tan pronto como sea posible", precisó.

El exjugador de Manchester United estará ahora acompañado de un dispositivo, colocado bajo su piel, que permita controlar y regular su ritmo cardíaco.

Como consecuencia directa de este diagnóstico, Blind ya es baja para la próxima concentración de la selección holandesa a principios de enero

