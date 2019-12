El fútbol femenino sigue en problemas por falta de patrocinio

"Me hubiera gustado que el fútbol femenino tuviera un campeonato más largo, pero no tenemos patrocinador", arrancó diciendo Vélez respecto a las cosas que consideran que le han faltado en su gestión. De tal manera que prosiguió refiriéndose al tema: "No hay patrocinadores, le he preguntado a las jugadoras que me han comentado de las posibilidades y aunque me he reunido con varias empresas y dicen que sí en un comienzo, después dicen que no, así que me comprometí a hacer un torneo corto porque lo tiene que pagar la Dimayor".

Finalmente, refiriéndose a la situación que tendrán que enfrentar las jugadoras, afirmó: "Ustedes entendrán que esto es una empresa privada y necesitamos pagar los costos. Ellas tienen todo el derecho, pero si no hay patrocinio no puedo hacer un torneo largo como se quiere".

Por ahora, Dimayor se seguirá moviendo en la búsqueda de alguna empresa que se meta de lleno al fútbol femenino, algo que luce complicado y que en 2020 mantendrá el torneo de la misma manera en la que se desarrolló en 2019.