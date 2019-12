Fechas y calendario completo de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar

En la sede Confederación Sudamericana de Fútbol se llevó a cabo el sorteo para las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Acá puede consultar las fechas, los partidos y el fixture completo de un camino que otorgará cuatro cupos directos a la próxima cita orbital.

Calendario completo y fechas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022

Fecha 1 y 2, marzo de 2020

26 de marzo

Uruguay vs Venezuela

Colombia vs Venezuela

Brasil vs Bolivia

Paraguay vs Perú

Argentina vs Ecuador

31 de marzo

Perú vs Brasil

Venezuela vs Paraguay

Bolivia vs Argentina

Chile vs Colombia

Ecuador vs Uruguay

Fecha 3 y 4, septiembre de 2020

3 de septiembre

Colombia vs Uruguay

Brasil vs Venezuela

Bolivia vs Ecuador

Argentina vs Paraguay

Chile vs Perú

8 de septiembre

Uruguay vs Brasil

Perú vs Argentina

Venezuela vs Chile

Paraguay vs Bolivia

Ecuador vs Colombia

Fecha 5 y 6, octubre de 2020

8 de octubre

Colombia vs Brasil

Venezuela vs Ecuador

Bolivia vs Perú

Argentina vs Uruguay

Chile vs Paraguay

13 de octubre

Uruguay vs Bolivia

Perú vs Venezuela

Brasil vs Argentina

Paraguay vs Colombia

Ecuador vs Chile

Fecha 7 y 8, noviembre de 2020

12 de noviembre

Uruguay vs Paraguay

Perú vs Colombia

Brasil vs Ecuador

Bolivia vs Venezuela

Argentina vs Chile

17 de noviembre

Colombia vs Argentina

Venezuela vs Uruguay

Paraguay vs Brasil

Chile vs Bolivia

Ecuador vs Perú

Fecha 9 y 10, marzo de 2021

25 de marzo

Perú vs Uruguay

Venezuela vs Argentina

Bolivia vs Colombia

Chile vs Brasil

Ecuador vs Paraguay

30 de marzo

Uruguay vs Ecuador

Colombia vs Chile

Brasil vs Perú

Paraguay vs Venezuela

Argentina vs Bolivia

Fecha 11 y 12, junio de 2021

3 de junio

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Venezuela vs Brasil

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

8 de junio

Colombia vs Ecuador

Brasil vs Uruguay

Bolivia vs Paraguay

Argentina vs Perú

Chile vs Venezuela

Fecha 13 y 14, septiembre de 2021

2 de septiembre

Uruguay vs Argentina

Perú vs Bolivia

Brasil vs Colombia

Paraguay vs Chile

Ecuador vs Venezuela

7 de septiembre

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú

Bolivia vs Uruguay

Argentina vs Brasil

Chile vs Ecuador

Fecha 15 y 16, octubre de 2021

7 de octubre

Colombia vs Perú

Venezuela vs Bolivia

Paraguay vs Uruguay

Chile vs Argentina

Ecuador vs Brasil

12 de octubre

Uruguay vs Venezuela

Perú vs Ecuador

Brasil vs Paraguay

Bolivia vs Chile

Argentina vs Colombia

Fecha 17 y 18, noviembre de 2021

11 de noviembre

Uruguay vs Perú

Colombia vs Bolivia

Brasil vs Chile

Paraguay vs Ecuador

Argentina vs Venezuela

16 de noviembre

Perú vs Paraguay

Venezuela vs Colombia

Bolivia vs Brasil

Chile vs Uruguay

Ecuador vs Argentina