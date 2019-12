Una muy buena noticia dio este lunes 16 de diciembre el director del Instituto Distrital para la Recreación y el deporte (IDRD), Orlando Molano, después de confirmar en entrevista para Antena 2 que el estadio Nemesio Camacho El Campín será remodelado.

Molano aseguró que entre los planes está que el escenario aumente su capacidad y pueda albergar por lo menos 45 mil espectadores. Actualmente, el escenario puede recibir 41.000 personas en sus graderías.

En 2011, para la disputa del Mundial sub 20 de la FIFA que tuvo como sede a Colombia, El Campín fue remodelado, principalmente su tribuna occidental y se actualizaron los servicios tecnológicos.

El director del Instituto Distrital para la Recreación y el deporte, IDRD, manifestó que se firmará una Asociación Público-Privada APP para asignar la remodelación del estadio Nemesio Camacho El Campín.

El máximo escenario de Bogotá albergará cinco partidos de la Copa América que organizarán Colombia y Argentina para el año 2020. Incluso el combinado nacional debutará en el certamen el sábado 13 de junio cuando reciba a Ecuador; además se jugarán otro tres partidos de la fase de grupos y el compromiso por el tercer y cuarto puesto.

Partidos que se jugarán en Bogotá en la Copa América:

Colombia Vs. Ecuador

Ecuador Vs. Catar

Venezuela Vs. Ecuador

Ecuador Vs. Brasil

Tercer puesto