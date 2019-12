Le puede interesar: No soy el reemplazo de Nairo, pero espero triunfar: Juan Alba, nuevo colombiano en el Movistar

Entonces, hablando de la posibilidad de que a través de la reforma tributaria se logre transmitir un partido de la A y otro de la B, de manera gratuita, no dudó: "Yo hablé con el Ministro de Hacienda y si hoy es el fútbol (al que le toca ser gratuito), mañana será el cine y luego el teatro; la verdad es que esto es una empresa privada, así que solo es que me digan a dónde les mando la factura y se les pasa. Si es al gobierno, a ellos será".

Finalmente, hablando de las sanciones e investigaciones a los futbolistas participantes en las protestas y quienes aseguraron que iban a ir a paro, fue claro: "En primer lugar, a mí no me ha llegado notificación oficial de futbolistas a los que los clubes no les hayan cumplido con sus pagos. Estamos hablando con los presidentes de los equipos y especialmente trabajando con el Cúcuta Deportivo. Este fútbol se nos está volviendo un tema complicado y los equipos están en una situación muy difícil, nosotros tenemos que pensar en esos sobresueldos que se le están pagando a los jugadores".

Luego concluyó: "Más allá de las protestas, ninguno de los jugadores fue a paro, por lo que ninguno de ellos está siendo investigado".