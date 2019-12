Julio Comesaña responde a la salida de Víctor Cantillo y cuenta sus motivos

Junior de Barranquilla apunta a renovar su plantilla de jugadores con varios refuerzos para la temporada 2020 donde tiene la copa Libertadores como principal objetivo del técnico Julio Comesaña. Ya llegaron cuatro futbolistas y en los próximos días arribarán más; asimismo, algunas salidas sensibles se darían en el equipo ‘tiburón’.

Víctor Cantillo es la gran figura del Junior que dejaría el equipo por importantes ofertas del fútbol extranjero para su futuro. Corinthinas ya ofreció dos millones de dólares y el cuadro ‘rojiblanco’ pide más dinero, pero sería su futuro más probable; también ha despertado interés en otros clubes de Brasil como Santos y Atlético Mineiro.

Sobre la probable salida de Víctor Cantillo, Julio Comesaña respondió en la última atención a medios que tuvo Junior: "No estoy tan enterado del tema, sé que hay unas ofertas y él es un jugador muy importante... No es tanto un tema de plata, él quiere ir a otro mercado y dar un paso adelante (o eso es lo que él piensa) y eso no se lo vamos a impedir", señaló.

Asimismo, el adiestrador uruguayo dio a entender que la llegada de Dayro Moreno al Junior es difícil de darse por las altas pretensiones económicas del jugador, a pesar que ya hubo contactos entre clubes; sin embargo, esta es una situación que se definiría solo hasta enero.

Por otro lado, Junior sigue en la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. Sus prioridades son un defensor central, un lateral izquierdo, un mediocampista mixto como Cantillo y el anhelado goleador para la Copa Libertadores.