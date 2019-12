Martín Demichelis: "El Bayern es un club muy familiar"

Martín Demichelis, quien se encuentra disputando un torneo de leyendas en Brasil, habló con el programa 'En la Jugada' de RCN Radio y además de hablar de su carrera, en la que hizo parte de grandes equipos, también se refirió a José Pékerman, exentrenador de la Selección Colombia y quien lo dirigió en la Selección Argentina.

Refiriéndose a lo que es Bayern Munich en la actualidad, el futbolista argentino afirmó: "El Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo, pero también es un club muy familiar. Esto nos permite estar en eventos como este (torneo de leyendas). No todos los clubes grandes a nivel mundial le dan un lugar a los exjugadores como el que nosotros tenemos acá (Bayern), así que eso es lo que más distingue a la institución, por eso el día a día se hace llevadero, pues es una institución cálida y humana".

"Como sudamericano la adaptación no es tan sencilla porque es difícil entender el idioma, el invierno es fuerte y la vida social no es tan afectiva o cariñosa como la suramericana. Sin embargo, la mezcla de nacionalidades, teniendo en cuenta que hay que adaptarse desde lo profesional para poder competir, es algo que aporta al equipo y que le brinda un talento que tenemos los sudamericanos, algo que hace que ellos sigan buscando jugadores de nuestro lugar del mundo", agregó.

Posteriormente, teniendo en cuenta las especulaciones respecto al posible arribo Mauricio Pochettino o Marcelo Gallardo para dirigir al equipo bávaro, fue contundente: "La verdad no sé, estas son hipótesis y a mí no me gusta hablar de esas especulaciones. Creo que lo importante es reconocer el trabajo de ambos. Gallardo lleva cinco años o un poco más al frente de una institución difícil como River, en donde ha tenido éxitos y eso no es fácil en un equipo como River pues nosotros los argentinos somos muy exitistas y los entrenadores sufren mucho por culpa de los resultados, algo que no le ha tocado a Marcelo, quien ha estado estable pues ha puesto a River en un lugar en el que siempre debió estar, no solo a nivel nacional sino suramericano. Por su parte, Pochettino tuvo un gran paso en Tottenham y es otro de los entrenadores argentinos que siguen abriendo caminos y logrando éxitos en esa difícil posición".

Luego, se refirió a la que él considera la gran diferencia entre el fútbol europeo y el suramericano, que el considera que tiene mayor potencial en cuanto a la formación de jugadores: "En Suramérica la gran diferencia es la parte económica, porque en cuanto a producción de jugadores estamos mejor que en Europa".

Posteriormente, refiriéndose a su experiencia con José Pekerman como entrenador de la Selección Argentina, de la que él hizo parte, concluyó: "Con José Pékerman jugué algunos amistosos, no estuve en muchos partidos y luego me quedé en el corte, yo lo conocí poco a él y él me conoció poco a mí".

Para concluir, se refirió a su paso por la Premier League y por la Liga española, en la que estuvo haciendo parte de Málaga: " Cuando jugamos con Malaga en Champions, no me arrepiento de estar en esa época porque a pesar de no ganar títulos salvamos el descenso y luego fuimos a jugar Champions Legue y fue una experiencia inolvidable. En el Manchester City fue una gran exigencia para mí, porque quería estar en el Mundial de Brasil 2014. Fue un sueño fantástico estar en una de las ligas más competitivas del mundo como lo es la Premier League y luego estar en la Champions League y llegar a semifinales".