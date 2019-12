Deportivo Cali presentó a su nuevo técnico y dos refuerzos

El proyecto de Deportivo Cali para 2020 comenzó a tomar forma este viernes 20 de diciembre después de que el presidente Marco Aurelio Caicedo Jaramillo hiciera la presentación oficial del nuevo director técnico y dos refuerzos para el próximo año.

Durante una rueda de prensa desarrollada en la sede del club, el uruguayo de 61 años Alfredo Carlos Arias Sánchez fue oficializado como estratega.

Arias Sánchez fue campeón del campeonato clausura de Uruguay con Montevideo Wanderers y de la Serie A de Ecuador con Emelec, también elegido mejor entrenador de la temporada en 2013/2014 y en 2017.

El uruguayo aseguró estar feliz por llegar a Cali y se declaró admirador del fútbol colombiano

"Estoy feliz de estar en este país y en esta ciudad. Soy un admirador desde hace muchos años del fútbol colombiano, me gusta su esencia con el buen trato a la pelota", dijo el estratega.

De igual forma, fueron presentados como nuevos jugadores el experimentado portero de 37 años David González Giraldo y el lateral derecho de 27 años Harold Andrés Gómez Muñoz.

"Estoy feliz de volver y agradezco por la confianza depositada en mí. Cuando me manifestaron el deseo de contar conmigo y me hablaron del proyecto, me sentí a gusto y eso me dio una fuerza anímica para seguir adelante", señaló González.

Por otro lado, Gómez manifestó sentirse contento por volver al conjunto 'azucarero' en el cual se formó y es hincha.

"Es una alegría inmensa volver al equipo en el que me formé y del cual soy hincha. En los últimos años tuve mucha continuidad y la experiencia que he adquirido es muy importante para aportar al equipo", indicó.