¿Futuro definido? Miguel Ángel Borja tendría nuevo equipo para 2020

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja, perteneciente a Palmeiras de Brasil, tendría definido su futuro y el club en el cual jugaría en la temporada 2020.

Y es que Borja, quien no tuvo mucha continuidad con el 'verdao' en el Brasileirao bajo la dirección técnica de Luiz Felipe Scolari y Mano Menezes no permanecería en la escuadra de Sao Paulo al no estar en los planes para la próxima campaña.

A pesar que desde Colombia, Junior de Barranquilla habría manifestado el interés de contratarlo, el alto costo del salario y del solicitado por Palmeiras causaron que el conjunto 'rojiblanco' declinara la opción de contratarlo.

Sin embargo, este martes 17 de diciembre, mientras se realizaba el sorteo de la Copa Conmebol Libertadores en Asunción, el medio ABC Cardinal reveló que Olimpia de Paraguay negoció la llegada de Miguel Ángel Borja para 2020.

El portal señaló que los directivos del tetracampeón guaraní se reunieron con dirigentes de Palmeiras para cerrar el acuerdo de préstamo por un año de Borja.

El atacante de 26 años disputó 30 partidos en 2019 y marcó cinco goles con el 'verdao' y Olimpia de Paraguay será octavo en el cual milite el delantero después de haber vestido las camisetas de Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Livorno, Olimpo, Santa Fe, Atlético Nacional.