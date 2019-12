Gamero confirmó malas noticias para Millonarios en el mercado de fichajes

Millonarios alista su nómina para la temporada 2020 después de anunciar al samario Alberto Gamero como nuevo director técnico y quien tendrá como principal desafío afrontar la Copa Conmebol Sudamericana.

Hace algunos días, los directivos del cuadro 'embajador' confirmaron al defensa de 28 años Luciano Ospina como nuevo jugador y se está a la espera de presentar al lateral derecho Elvis Perlaza y el zaguero Juan Pablo Vargas.

A pesar de que recientemente se ha informado de varios futbolistas que podrían arribar a Millonarios, el entrenador Alberto Gamero habló acerca de la situación económica del equipo y de la posibilidad real de realizar fichajes.

Gamero aceptó que el presente económico del equipo azul de Bogotá no es el mejor, "sí, sí, muchas veces los equipos cuando no entran a los cuadrangulares siempre hay una dificultad; pero hay una buena intención de los directivos de querer retenerlos y traer tres o dos jugadores más; ojalá se pueda dar, no está fácil, los equipos no sueltan jugadores"

Por otro lado, Millonarios también está a la expectativa de definir la continuidad del volante Felipe Jaramillo, quien en un principio no seguiría en el club, pero tras enviar una oferta de renovación, los directivos aguardan por la respuesta de Leones.

También estaría muy cerca de conocerse el futuro de Eliser Evangelista Quiñones Tenorio, futbolista que entró en los planes del entrenador Alberto Gamero y que aportaría su habilidad por la banda izquierda.