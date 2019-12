Ídolo de América se acerca para 2020; su actual técnico se despidió y le agradeció

El experimentado delantero Gustavo Adrián Ramos Vásquez estaría muy cerca de volver al fútbol colombiano ya que termina el 31 de diciembre su contrato con el Granada Club de Fútbol de la primera división de España.

A pesar de que el atacante marcó el pasado miércoles 17 de diciembre dos goles en el triunfo de su equipo 3-2 sobre el L'Hospitalet en compromiso de la Copa del Rey es inminente su salida del conjunto español.

Desde que terminó el campeonato profesional colombiano, se ha manejado la versión de que Ramos volvería al país, para jugar principalmente con América de Cali.

Se ha informado que el mismo jugador ha manifestado la intensión de disminuir su sueldo y llegar a un acuerdo para volverse a vestir de 'escarlata' para la temporada 2020 en donde afrontaría además de la liga local, la copa Colombia y la Copa Conmebol Libertadores, certamen al cual volverá después de 11 años.

Teniendo en cuenta lo anterior, Diego Martínez Penas, director técnico del Granada Club de Fútbol aseguró este jueves 19 de diciembre que estará "eternamente" agradecido por el trabajo del colombiano durante las cuatro temporadas en las que jugó para el conjunto español.

"A Adrián Ramos siempre le estaremos agradecidos no solo por lo profesional sino también por lo personal. Nos ha dado mucho deportivamente. Estoy eternamente agradecido no solo por el gol del Albacete sino porque nos ha dado muchas cosas que a lo mejor no ven", indicó Martínez.

Adrián Ramos llegó el pasado miércoles a sus cien goles en el fútbol de Europa luego de marcar doblete en la Copa del Rey. "Enhorabuena a Adrián Ramos por su gol 100 en Europa. Para él sé que era importante", dijo Diego Martínez.

De esta manera, el regreso del atacante para jugar para América de Cali sería un hecho y se convertiría en el principal refuerzo del conjunto 'escarlata' para 2020.