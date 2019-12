Millonarios solo ha anunciado oficialmente un refuerzo, luego de arreglar la vinculación del defensa Luciano Ospina. También está muy cerca de confirmar la llegada del lateral Elvis Perlaza y el zaguero central Juan Pablo Vargas, quienes serían las próximas caras nuevas para la temporada 2020. No obstante, el cuadro ‘embajador’ busca ampliar el contrato de tres jugadores.

Se trata de Felipe Jaramillo, Juan David Pérez y Eliser Quiñones, futbolistas que terminan contrato el próximo 31 de diciembre y que esperan definir su futuro en el cuadro ‘embajador’ en los próximos días. Todos ellos han sido mencionados para otros clubes del fútbol colombiano sin que hasta ahora hubiese acercamientos concretos. América, Nacional y Junior son las escuadras que han puesto su mirada en los tres jugadores anteriormente mencionados.

Al respecto se refirió el propio Alberto Gamero, técnico de Millonarios, quien espera contar con estos jugadores para lo que será la Liga Betplay 2020. "Lo de Juan David Pérez, él quiere quedarse, me dijo que buscaramos la posibilidad de alargar el préstamo. Él tiene opción de compra, pero Millos quiere préstamo. Lo de Eliser... extremos zurdos son muy escasos. Yo he hecho pruebas con él y ví cosas interesantes por el lado izquierdo, no con el perfil cambiado. Yo hablé con él y le manifesté que ojalá se pueda quedar", declaró el entrenador de los capitalinos.

Gamero, en todo caso, agregó que así se queden los tres futbolistas, Millonarios necesita dos refuerzos más para cerrar el libro de pases, incluyendo en el libro de altas a Perlaza y Vargas. "Hay cositas que se pueden mejorar, pero también sabemos que al equipo le hacen falta un par de jugadores más", expresó el estratega.