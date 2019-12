Millonarios contradice a presidente y dice que no ha ofertado por Dayro Moreno

El pasado viernes 20 de diciembre Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba de la primera división de Argentina causó una gran impresión sobretodo en los hinchas de Millonarios al haber manifestado que el club 'embajador' había hecho un importante ofrecimiento por el delantero Dayro Mauricio Moreno.

"Estamos evaluando, Dayro al tener contrato con Talleres, el equipo debe tener un resarcimiento; estamos hablando la posibilidad de que se quede seis meses más y parte de la negociación es darle la opción de que en junio tome otra oferta que económicamente lo ayude a mejorar; estaremos 'peleando' este fin de semana, aún sabiendo que Junior y Millonarios han hecho ofrecimiento del doble de lo que gana Moreno en Talleres", afirmó el directivo en entrevista para Radio Suquía de Argentina.

Teniendo en cuenta lo dicho por Fassi, entonces Millonarios y Junior se disputarían la contratación del estratega, pero este sábado 21 de diciembre una nueva versión salió a la luz que dejó confundidos a los fanáticos del equipo azul de Bogotá, a pesar de que va en concordancia con lo dicho por sus directivos.

Y es que por medio de un mensaje en la cuenta oficial de Twitter, el club 'embajador' desmintió haber hecho un ofrecimiento por Dayro Moreno.

Teniendo en cuenta informaciones provenientes desde Argentina, Millonarios FC informa que no ha hecho ninguna oferta ni ha adelantado negociaciones por el jugador de @CATalleresdecba Dayro Moreno. — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 21, 2019

De esta manera, Millonarios tendrá la misma sintonía expresada por sus directivos y el director técnico Alberto Gamero, quien en entrevista para el programa Planeta Fútbol de Antena 2 de RCN Radio aseguró que el presente económico del equipo no es el mejor para pensar en fichajes de gran valor.

"Sí, muchas veces los equipos cuando no entran a los cuadrangulares siempre hay una dificultad; pero hay una buena intención de los directivos de querer retenerlos y traer tres o dos jugadores más; ojalá se pueda dar, no está fácil, los equipos no sueltan jugadores", había dicho Gamero.