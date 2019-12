Presidente de Nacional: "La semana entrante confirmaremos refuerzos"

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, habló en el programa 'En La Jugada', de RCN Radio y se refirió a la dificultad del cuadro verdolaga para contratar, a lo que viene en 2020 y al proyecto de Juan Carlos Osorio en la institución antioqueña, pues la continuidad del técnico risaraldense alcanzó a estar en duda por varias ofertas que llegaron desde el exterior.

En primer lugar, cuando le preguntaron por nombres, Pérez afirmó: "Es complicado adelantar, hay que tener algo cerrado antes de dar confirmaciones. De aquí a la semana entrante confirmaremos los nombres que podrían llegar a Atllético Nacional para 2020. Estamos buscando dos extremos, un centro delantero y un defensa central izquierdo y, eventualmente, un volante que supla lo que nos daba Ceppelini".

Lea también: Falcao está en la convocatoria de Galatasaray para el penúltimo partido del año

Posteriormente, afirmó con contundencia que no están en la búsqueda de un arquero, por lo que José Fernando Cuadrado y Aldair Quintana seguirán luchando por un lugar en la titular. De igual manera habló de algunos nombres que, por ahora, no volverán a la institución: "No estamos buscando arquero. Edwin (Cardona), Stefan (Medina), Gionvani Moreno y Dorlan Pabón, son nombres que siempre se mencionan. Pero ellos están en su mejor momento deportivo, en buena curva de rendimiento y es complicado que sean posibilidades reales para el fútbol colombiano".