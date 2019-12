¿Se apresuró Osorio? el técnico aceptó el error que cometió al confirmar refuerzos para Nacional

Juan Carlos Osorio, entrenador de Atlético Nacional, revolucionó a la afición 'verdolaga' y otros clubes del fútbol profesional colombiano en la tarde del pasado viernes al anunciar varios jugadores que supuestamente se convertirían en refuerzos del equipo para la temporada 2020.

El estratega señaló en principio que Jefferson Duque, Fabián González Lasso y Gustavo Torres serían los nuevos delanteros del conjunto verde de Antioquia. De igual forma, manifestó que Andrés 'rifle' Andrade, Déinner Quiñones y Estéfano Arango estaban muy cerca de ser contratados para el próximo año.

Le puede interesar: Presidente de Nacional confirmó los cuatro futbolistas que contratarán

Tras el revuelo causado, el risaraldense debió aclarar la situación ya que iba totalmente en contravía con lo dicho por Juan David Pérez, presidente de Nacional, que en entrevista para el programa En La Jugada afirmó que la institución sí está negociando a algunos futbolistas, pero aún no están cerrados dichos contratos.

De esta manera, Juan Carlos Osorio aseguró en dialogo con El Colombiano que: "la verdad es que me apresuré en afirmar esas contrataciones. Pensé que ya era un rumor a voces. Me equivoqué y está muy mal de parte mía haber hecho esas declaraciones sin tener la certeza de que habían sido contratados y por eso me disculpo”.

Lea también: No entran en los planes: los futbolistas que no vendrán a Nacional para 2020

Teniendo en cuenta lo dicho en segunda instancia por el entrenador, retoma los asegurado por Pérez.

"Los jugadores que estamos buscando son dos extremos, un centro delantero y un defensa central izquierdo y, eventualmente, un volante que supla lo que nos daba Ceppelini. Hasta el momento han llegado ofrecimiento de más de 100 jugadores, estamos evaluando y el técnico revisando. El 'Rifle' (Andrade) está ofrecido pero no hay nada cerrado, al igual que con Balanta. Con Estéfano es con quien más hemos podido avanzar, tanto con él como con el club", indicó el directivo.

Finalmente, se espera que Nacional confirme la próxima semana los primeros refuerzos para la temporada 2020 en la cual participará en la Copa Conmebol Sudamericana, además de la liga y copa local.