Román Zozulya, protagonista del primer partido suspendido en España

El ucraniano Roman Zozulya, futbolista del Albacete, fue víctima de los insultos de la afición del Rayo Vallecano durante el último fin de semana y, en medio del partido, el árbitro del encuentro tomó una decisión histórica para el fútbol español: suspendió el juego de la segunda división luego de que el equipo del que hace parte el ucraniano decidiera no salir al campo para enfrentar los segundos 45 minutos.

Sin embargo, luego de la decisión arbitral y de los constantes gritos de "nazi" y "fascista", proferidos hacia Zozulya, la gran incógnita del mundo del fútbol es, ¿quién es realmente este jugador ucraniano y por qué tiene esa mala relación con la afición del Rayo?

La respuesta, pese a que no es sencilla, está directamente relacionada con la línea política de la afición del equipo de Vallecas, claramente identificada con la izquierda y que luego de investigar a fondo algunos hechos de la vida de Zozulya, aseguró que el futbolista había estado involucrado en varios hechos bélicos relacionados con la extrema derecha de Ucrania, lugar de procedencia del futbolista de Albacete.

Hace algunos años, cuando el ucraniano hacía parte de Betis, se planteó la idea de que llegara al Rayo en condición de préstamo, sin embargo, luego de que se conocieran algunas fotos suyas con camisetas de partidos políticos neonazis, involucrados en la Guerra de Donbáss, los grupos aficionados se manifestaron en su contra y el paso del futbolista por el equipo fue tan corto que poco fue lo que pudo demostrar.

Sin embargo, el desencuentro entre aficionados y futbolista va más allá de esta no aceptación dentro del equipo, pues Zozulya ha mostrado en varias ocasiones su admiración con figuras de la ultraderecha ucraniana y, por si esto fuera poco, no duda en involucrarse con las fuerzas militares que se han relacionado con la muerte de varios civiles, un hecho que la 'barra brava' del Rayo parecía dispuesta a no aceptar y que dejó claro apenas el futbolista ingresó al estadio, en esta última ocasión.

De momento no se ha establecido la sanción que recibirán los aficionados y el estadio del Rayo Vallecano, sin embargo, todo indica que tendrán varios problemas con la Real Federación Española de Fútbol y aunque desde el lado del futbolista aseguren que todo ha sido un malentendido, todo indica que los vínculos de este con la política de ultraderecha son bastante fuertes.