Polémica frase de Verstappen hacia Lewis Hamilton tras su título de Fórmula 1

Tras el título de Lewis Hamilton en la Fórmula 1, coronación que le valió acercarse al récord de Michael Schumacher, máximo ganador de la Gran Carpa del automovilismo, el nacido en Bélgica, Max Verstappen, se encargó de lanzar una polémica frase que seguro retumbará en el entorno del múltiple campeón mundial de Reino Unido.

Consciente del poderío de la escudería Mercedes Benz en la categoría y menospreciando un poco el trabajo de su colega y rival británico, Verstappen no se guardó nada al refererise a él y a los autos en los que corrió durante la última temporada de competencia. "Hamilton es, obviamente, un muy buen piloto y uno de los mejores de la historia, pero el 60% de los pilotos que hay en la actual parrilla hubieran sido campeones del mundo con ese coche", sentenció el de Países Bajos, al canal holandés 'Ziggo Sport', respecto a la corona del nacido en Stevenage.

Posteriormente continuó con su descargo: "Si estuviera en ese coche, yo también ganaría títulos. Cuando firmas un contrato con Red Bull es porque quieres un coche ganador. No lo tenemos. Les he hecho saber que no estoy feliz".

Durante esta temporada, Verstappen logró tres victorias y considera que puede lograr mucho más si mejoran las condiciones con su motor. Sin embargo, no considera un cambio de escudería, algo que dejó claro al canal Servus TV, en el que habló de su presente y su futuro: "El que se reunió con Ferrari fue Lewis... A mí me está yendo muy bien aquí (en Red Bull), también estoy muy relajado con mi contrato con Red Bull. Tengo un buen presentimiento con este equipo".

Hamilton aún no se ha referido a los dichos de Verstappen, sin embargo, habrá que esperar a ver cómo se toma estos comentarios.