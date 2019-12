El partido amistoso entre Roger Federer y Alexander Zverev estaba listo a desarrollarse el pasado 22 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá; sin embargo, el paro que ocurría en ese momento en el país, más el toque de queda impuesto en la capital, hizo que se cancelara el encuentro.

Tras varias semanas de ese suceso, el tenista suizo decidió confesar en su documental 'Everywhere is home', lo que en realidad sintió al no poderse realizar el compromiso, luego de que el estadio ya se encontraba lleno y todo estaba preparado para el juego.

"Fuimos a calentar y nos divertimos mucho en la pista, pero luego todo comenzó a ponerse complicado", contó Federer lo vivido en el tour que realizó por Sudamérica y México, donde visitó países como Chile, Argentina y Ecuador, además de Colombia.

El histórico tenista no ocultó su tristeza al no poder actuar, ya que tenía todo listo para regalarle un gran espectáculo a los fanáticos que se encontraban en las gradas.

Cuando la situación en la ciudad se puso complicada, el suizo fue informado y decidió hablarle al público y ofrecer disculpas por lo sucedido. "Debido a que la gente necesitaba llegar a casa y estar a salvo, supe que no debíamos jugar, era demasiado estrés y presión para todos. Y ahí sí tuve un pequeño shock, me vine abajo. No iba a ser lo imaginado y lo que debía haber sido y pude sentir como todo se desmoronaba al final. Cuando regresé al vestuario, estaba emocionalmente roto", finalizó.

Posterior a ello, Federer continúo su gira por el continente sin haber actuado en Colombia. Se espera en marzo del próximo año el tenista pueda realizar su presentación en el país.