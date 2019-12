En video, el inconsolable llanto de Federer al no haber podido jugar en Bogotá

El tenista suizo Roger Federer, considerado por muchos como el mejor de la historia, se ha caracterizado no solo por el desempeño que ha demostrado durante los últimos años dentro de la pista de competencia, sino por compartir sus experiencias con los aficionados y llevar a varios rincones del mundo su talento.

Claro ejemplo de lo anterior es la gira que organizó para los últimos meses de 2019 por América Latina en donde visitó varios países para disputar partidos de exhibición junto al joven alemán Alexander Zverev.

Le puede interesar: Lista la nueva fecha para el partido de Roger Federer en Bogotá

Dentro de dicho recorrido, un destino que estaba programado y al cual el mismo suizo declaró que quería volver ya que según él había sido el lugar en donde recibió la mayor ovación de su carrera era Bogotá.

La fecha del encuentro era el 22 de noviembre en el Movistar Arena, pero ante la situación que en ese momento atravesada la capital de Colombia y el toque de queda declarado por las protestas, el compromiso no se pudo desarrollar y fue Roger Federer quien saltó al escenario para manifestar a los asistentes la no realización de la exhibición.

Varios días se conoció lo que sintió Federer por no poder jugar en Bogotá y la frustración en medio del documental 'Everywhere is home'.

Cuando la situación en la ciudad se puso complicada, el suizo fue informado y decidió hablarle al público y ofrecer disculpas por lo sucedido. "Debido a que la gente necesitaba llegar a casa y estar a salvo, supe que no debíamos jugar, era demasiado estrés y presión para todos. Y ahí sí tuve un pequeño shock, me vine abajo. No iba a ser lo imaginado y lo que debía haber sido y pude sentir como todo se desmoronaba al final. Cuando regresé al vestuario, estaba emocionalmente roto", indicó.

Lea además: Así fue el rendimiento del 'Big Four' del tenis entre 2010 y 2019

De igual forma, se revelaron unas imágenes en las cuales se ve cuando el tenista se retira de la pista de juego del Movistar Arena hacia los camerinos y de inmediato comienza un inconsolable llanto por no haber podido realizar el partido. Alexander Zverev intenta calmar a Federer, quien incluso en su relato durante el documental tuvo que hacer una pausa en sus declaraciones para evitar exaltarse.

El llanto de Roger Federer 🇨🇭 al enterarse de la cancelación de su exhibición en el Movistar Arena de Bogotá el 22 de noviembre 😢😢



pic.twitter.com/XOs9GqzAiN — CanalTenis.com 🎾 (@canal_tenis) December 21, 2019

Sin embargo, el deseo de Federer se podrá cumplir ya que fue programado para el próximo 24 de marzo de 2020 el partido de exhibición con Alexander Zverev en donde todos loa aficionados que en aquella ocasión colmaron el escenario y los nuevos que quieran asistir podrán deleitarse con el talento del suizo.