Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, nombrados 'Campeones Mundiales' de la ITF

Lea también: Cabal y Farah hablaron de la prelista de Alejandro Falla para Copa Davis

Por otro lado, Juan Sebastián Cabal no ocultó su alegría y aseguró sentirse honrado por recibir dicho reconocimiento.

"Nos sentimos muy honrados de haber sido nombrados Campeones del Mundo de 2019 en dobles y este premio nos motiva a seguir jugando a este nivel el próximo año", dijo Cabal. "Espero que podamos dar más alegría a más personas en todo el mundo".

Cabal y Farah se convirtieron en la segunda pareja sudamericana que termina en el primer lugar del escalafón después de que lo consiguieran los chilenos Hans Gildemeister y Andrés Gómez de Ecuador, quienes lograron la hazaña en 1986.

Wimbledon 2019 ✅

US Open 2019 ✅

End the year as Men's Doubles No. 1️⃣ ✅@RobertFarah_ and @juanscabal 🇨🇴 are the ITF Men's Doubles World Champions 👏 ➡️ https://t.co/QSVtKkC8Fi pic.twitter.com/HSreNuYUnc