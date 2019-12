La buena noticia que recibieron los fanáticos de Federer en Colombia

Los inconvenientes de orden público impidieron que Roger Federer se presentara en el país el pasado 21 de noviembre, como parte de su gira de exhibición latinoamericana, la cual realizó en compañía de Alexander Zverev y en la que se presentó en Chile, Argentina, Ecuador, México y visitó Colombia, con la intención de realizar un partido en el Movistar Arena, que al final debió suspenderse a pocas horas de su inicio.

Los hechos generaron un fuerte golpe emocional tanto en el tenista suizo como en los aficionados de 'su majestad', quienes golpeados por el costo de la boletería y el no poder ver a su ídolo, no encontraron respuestas de los organizadores, que pese a la no disputa del encuentro tuvieron que responder con los gastos comerciales y no pudieron devolver el dinero invertido por los fanáticos.

Pero en los últimos días, estos mismos aficionados recibieron una gran noticia: el tenista número tres del mundo, reconocido como uno de los mejores de la historia, estaría muy cerca de volver a Colombia para darle el gusto de verlo a todos ellos que hicieron lo posible por llegar al recinto bogotano y satisfacerlos con otra exhibición de tenis del más alto nivel.

Dicho regreso, del que no se conocen muchos detalles, pero que se traduciría en un partido a realizarse la segunda semana de abril de 2020, ya estaría encaminado por lo que habrá que esperar cómo se resuelven los temas comerciales, qué posibilidades tienen aquellos que compraron las boletas de volver a ingresar y bajo qué costo lo harían, pues la propia organización tiene que resolver, además de los aspectos comerciales, los costos que implica desarrollar un evento de esta índole, reconociendo la voluntad del deportista, pero también entendiendo los gastos que implica su visita.

Por lo tanto, a la espera de más detalles al respecto, todo indica que Federer volverá a Colombia, motivado por todo lo que vivió y sin olvidarse de aquellos que lo alcanzaron a ver apenas unos minutos, cuando salió a la cancha para disculparse al no poder actuar.