Julio Teherán firmará con los Ángeles Angels para 2020 en Grandes Ligas

El lanzador colombiano diestro Julio Alberto Teherán Pinto tendría definido su futuro para la temporada 2020 después de que se confirmara su salida de los Bravos de Atlanta y quedar como agente libre.

Teherán, que defendió por nueve nueve años a la organización de Atlanta, con la que logró 77 victorias, 73 derrotas y una efectividad de 3.67 después de 229 juegos, tenía ofertas de cuatro novenas, los Mets de Nueva York, Philips de Philadelphia, los Cachorros de Chicago y una institución de la Liga Americana.

Le puede interesar: Las cuatro organizaciones en Grandes Ligas que pujan por el colombiano Julio Teherán para 2020

Este jueves 19 de diciembre, el periodista especializado Jeff Passan reveló que el cartagenero habría llegado a un acuerdo con los Ángeles Angels para firmar un contrato por un año.

El vínculo de Teherán sería además por nueve millones de dólares y de esta manera los Angels completarían su rotación abridora para la temporada 2020 en las Grandes Ligas.

Lea también: Bravos de Atlanta confirmó la salida del colombiano Julio Teherán para 2020

El 'caballo de Olaya' se unirá a Dylan Bundy como los únicos diestros de la novena y junto a Andrew Heaney, Shohei Ohtani y Griffin Canning completarían la linea abridora.

Right-hander Julio Teheran and the Los Angeles Angels are in agreement on a one-year contract, a source familiar with the deal tells ESPN.