Chelsea superó a Tottenham en partido de la fecha 18 de la Premier League

El Chelsea, liderado por el brasileño Willian, se apuntó el derbi londinense en el campo del Tottenham (0-2) para poner fin a su mala racha en la Premier y cortar, de paso, el buen arranque de Jose Mourinho como técnico de los spurs que habían regresado a la puja por los puestos europeos.

Desde la llegada del preparador portugués en sustitución de Mauricio Pochettino, el Tottenham había ganado cuatro de los últimos cinco encuentros. Superó al West Ham, al Bournemouth y después cayó contra el Manchester United. Pero se rehizo de este revés con las victorias contra el Burnley y el Wolverhampton.

No se le dan bien los reencuentros a Mourinho que encajó su segundo revés ante otro exequipo. Primero fue contra el United. Ahora frente al Chelsea, al que entrenó durante cuatro años y medio repartidos en dos etapas.

Le puede interesar: Gimnasia de Maradona se reforzaría con otro colombiano además de Mancilla

Fue Willian el hombre del partido. El brasileño firmó los dos tantos que los blues firmaron en el Tottenham Stadium. El primero un gran gol. A los doce minutos. Situado en la banda izquierda recibió el balón del croata Mateo Kovacic. Se hizo espacio, buscó ángulo, se adentró en el área y ejecutó un gran disparo hacia el palo opuesto del portero argentino Paulo Gazzaniga que nada pudo hacer.

El Tottenham intentó reaccionar. No tuvo puntería y su situación se afeó al borde del descanso cuando el español Marcos Alonso fue arrollado dentro del área por Gazzaniga. Willian no falló desde los once metros y puso el marcador en 0-2.

Mourinho recurrió al danés Christian Eriksen en el descanso. Suplente, ocupó el lugar de Erik Dier para dar otro aire al partido. Nada cambió a mejor. Todo lo contrario. El equipo local se quedó con diez jugadores porque el coreano Son Heung-min fue expulsado por lanzar una patada desde el suelo a Antonio Rudiger.

Lea también:El 'blooper' de De Gea que le costó la derrota a Manchester United frente a Watford

Las opciones del Tottenham decayeron aún más. A falta de un cuarto de hora Tanguy Ndombele y Danny Rose ocuparon el lugar de Lucas y Jan Vertonghen, respectivamente.

Al final, el conjunto de Frank Lampard, estancado tras sus derrotas contra el Everton y el Bournemouth, recuperó el pulso en la competición y se afianzó en la cuarta plaza, en zona de Liga de Campeones de la que se aleja el Tottenham, fuera de los puestos europeos.