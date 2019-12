Cali, Junior y Nacional en la puja por un jugador de Millonarios

Varios nombres se mencionaron durante el fin de semana para reforzar la nómina de Atlético Nacional, entre ellos dos jugadores de Millonarios que estuvieron en la temporada 2019. Se trató del delantero Fabián González Lasso y el extremo Elíser Quiñones, futbolistas que no han renovado su vínculo con el cuadro azul de Bogotá.

Ambos rumores generaron sorpresa debido a que estarían en la carpeta del técnico Juan Carlos Osorio. No obstante, la opción de Quiñones fue la que más llamó la atención en las redes sociales por ser uno de los más criticados durante el último tiempo en Millonarios, más allá que recibió la confianza del entrenador Jorge Luis Pinto a lo largo de la campaña que terminó.

Pero la versión sobre el futuro inmediato de Elíser Quiñones no terminó ahí, toda vez que también se conoció que podría estar en los planes de clubes como Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, además de una escuadra del balompié mexicano.

Aunque no se conoce a ciencia cierta cuáles son las posibilidades en cada uno de estos equipos, lo único seguro es que el extremo izquierdo, ex Alianza Petrolera, no seguirá vistiendo la camiseta del conjunto embajador con la cual consiguió el título de la Liga Águila 2017.

En cuanto a Nacional, se espera confirmar oficialmente la llegada de caras nuevas en los próximos días. Esto, luego de saberse que el argentino Diego Braghieri volverá a ser parte del club en 2020.

El propósito del conjunto verdolaga es reforzar cinco posiciones del campo con un defensa central, dos volantes de marca y dos centros delanteros que satisfagan los planes del técnico Juan Carlos Osorio.